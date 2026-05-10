Joan Carlos March, experto en salud pública: "Nunca pensé que se diría algo de un ratón que nada no sé cuántos metros"

En sus palabras, ha pedido "sensatez" a los políticos y huir "de batallas territoriales" en este tipo de crisis: "Sin una postura clara, vamos mal".

Joan Carlos March, experto en salud pública, ha hablado sobre ese ratón al que Fernando Clavijo ha mencionado en su 'no' al fondeo del Hondius. A ese hipotético ratón que podría estar en el buque en el que se ha decretado un brote de hantavirus y que el presidente de Canarias ha puesto como una de las razones para no autorizar la llegada del crucero al puerto de Granadilla.

"Lo que he oído me parece increíble. Nunca he pensado que podría decirse eso de un ratón que atraviesa nadando no sé cuántos metros", ha expresado.

En sus palabras, considera que las crisis de salud pública "han de huir de las batallas políticas": "Sin una postura clara, vamos mal".

"Clavijo ha bombardeado una historia que se llevaba con la mejor de las políticas en un entorno no fácil. Hay que pedir a los políticos sensatez", ha concluido.

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