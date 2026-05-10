Rita Maestre afirma que Clavijo ha quedado "como un ridículo" tras no autorizar el fondeo del Hondius

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento dice que el presidente canario "se ha presentado ante su electorado diciendo que les protegió del malvado Gobierno de España" y considera que "ha mentido".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha cargado contra Fernando Clavijo por su decisión de no autorizar el fondeo del MV Hondius en las costas de Tenerife. "Ha hecho el ridículo en riguroso directo", ha afirmado en laSexta Xplica.

"Clavijo dice 'mis técnicos y yo creo que'. Este señor considera que el dispositivo que han organizado la UE, la OMS y España en cooperación con todas las comunidades autónomas son 12 horas en lugar de 36. Lo que prima es lo que opina este señor, que puede boicotear las medidas de salud y de protección de los españoles y de los europeos", ha expuesto.

Y ha expresado que "la mentira que ha dado es tan evidente que no hay forma de darle vuelta": "Ha mentido, y las veces anteriores en las que decía que no había coordinación eran también mentira".

"Lo que ha hecho es una pésima campaña electoral en la que se presenta ante su electorado diciendo que protegió a los canarios del malvado Gobierno de España", ha insistido.

Maestre, en sus palabras, considera que Clavijo ha quedado "como un ridículo y un ignorante".

Todo, después de que el presidente canario dijera 'no' al fondeo del buque en el puerto de Granadilla después de que en el navío se decretase un brote de hantavirus.

Tras su decisión, el Gobierno ha impuesto al puerto tinerfeño a acoger "mediante fondeo o atraque", al crucero, en el que hay a bordo 14 españoles.

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