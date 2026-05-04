El aplaudido discurso de un estudiante: "Bienvenidos a Madrid los que quieran venir a aportar, pero no los que vengan a robar a la clase trabajadora"

La intervención de Aritz Durán en laSexta Xplica se ha hecho viral por su contundente denuncia sobre la precariedad del alquiler en Madrid y la difícil situación que afrontan miles de jóvenes.

Aritz Durán, estudiante residente en Madrid, ha protagonizado uno de los momentos más comentados de laSexta Xplica con un discurso directo y cargado de indignación sobre la situación de la vivienda en la capital.

"En Madrid ahora se ha puesto de moda vivir en habitáculos de 30 metros cuadrados, donde tienes la cama encima de la cocina y el baño al lado del sofá, porque salón no tenemos, y te lo alquilan por 500 euros", explica el joven, describiendo las condiciones a las que se enfrentan muchos estudiantes. Durán, originario de Zamora, asegura que llegó a la ciudad "con los sueños cargados en las maletas", pero que la realidad tras terminar la carrera ha sido muy distinta: "Dices, vaya hostia de realidad".

"¿Sabes lo que nos pasa año tras año? Que llega el casero, te toca la puerta y te dice: o me pagas 100 euros más o te vas a la calle", ha denunciado el estudiante. Una situación que, según relata, afecta a muchos jóvenes trabajadores: "Estamos hablando de gente que lo está pasando mal, que tiene ansiedad y no duerme por las noches porque no sabe si va a poder seguir en su casa el mes que viene".

"Cuando hablamos en este plató tenemos que hacerlo desde el corazón y sabiendo para quién hablamos. Bienvenidos a Madrid los que quieran venir a aportar, pero no los que nos vengan a expoliar y a robar a la clase trabajadora, que somos los que siempre pagamos los platos rotos", ha sentenciado Durán en el plató.

Puedes volver a escuchar su aplaudido discurso en el vídeo sobre estas líneas.