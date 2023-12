Paco Ledesma tiene 34 años y vive con sus padres. Lamenta que los empleados en el sector turístico, como él, están "al pie del cañón, pero los sueldos son mínimos". "Se habla de que el turismo es un gran motor económico y llevo años intentando ganarme la vida con ello. El turismo da mucho dinero en España, pero a los que lo trabajan, no", denuncia.

"Mis clientes a mí no me dan beneficios. Se los dan a la persona que me contrata. El puesto que me han dado de trabajo no sirve para nada porque si se considera un buen puesto ganar 900 euros al mes...", critica Paco, quien está estudiando unas oposiciones para tratar de conseguir una plaza como profesor de Secundaria.

"Mi generación entera tiene que mirar al Estado sin querer. No es la solución fácil, es la que me queda", asegura. Además, hace la siguiente advertencia: "A mí me gusta la enseñanza, menos mal. Pero no sabéis la cantidad de profesores que van a entrar y no les gustan los niños. Va a ser horroroso". Puedes ver la intervención completa en el vídeo superior.