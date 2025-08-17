Revilla, tajante contra Montoro, a quien tiene "enfilado" desde 2012: "Es indignante, se me enciende el pelo"

A Miguel Ángel Revilla no le sorprende el "escándalo de libro" que envuelve el caso Montoro. En este vídeo habla de su "guerra" contra el exministro de Hacienda, remontándose a 2012.

El caso Montoro sigue sumando protagonistasy Miguel Ángel Revilla analizó la situación en este pasado programa de laSextaXplica, asegurando que, de confirmarse, "nos encontramos ante el mayor caso de corrupción, no de España, sino de Europa".

"¡Tengo enfilado a este tío desde hace tiempo, a ver si vais a pensar que soy un oportunista!", remarcó Revilla. Primero, "por lo que hizo con la cátedra en Cantabria" y segundo, "por lo de ahora, que es un escándalo de libro".

El expresidente de Cantabria explicó cómo se dan "estos escándalos". "Montoro se codea con lo más florido de España y se va a estas cenas estrella Michelin, campos de golf... Para encontrarse allí con gente poderosa, gente que tiene dinero. Y supongo que muchos le dirían, algunos compañeros del Gobierno: 'Montoro, ¡qué pena que tengamos 40.000 millones fuera de España! ¡Sería un detalle que los limpiaras! Es decir, que lo repatriases, que los trajeras aquí y que no tuviéramos ningún tipo de sanción económica'".

Revilla recuerda cómo la ministra de Hacienda reconoció que no se iban a publicar los nombres de empresas y ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal que impulsó Cristóbal Montoro en 2012. "Había que haber expuesto todos los nombres en todos los bares y calles de España, ¡por chorizos!Porque los que pagamos nos sentimos indignados con Montoro, por lo tanto, con este precedente, me imagino todo lo que viene detrás", zanja.

