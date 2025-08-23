Los narcos del turismo en Magaluf: "Hasta 45.000 euros a la semana por vender droga"

Equipo de Investigación documentó el operativo de 60 agentes de la Guardia Civil en Magaluf. Su objetivo: desarticular una red de narcotraficantes camuflados entre los turistas. En un solo apartamento hallaron droga y más de 24.000 euros en efectivo.

Han pasado más de 10 años desde que Equipo de Investigación sobrevoló uno de los destinos más demandados de España por los turistas para sus vacaciones. Hablamos de Mallorca y del 'turismo salvaje' de Magaluf.

En este fragmento, los reporteros del programa mostraron cómo 60 agentes de la Guardia Civil "peinaban la zona por aire y por tierra", en busca de una banda de narcos.

El método de los narcos era distribuir droga a los turistas haciéndose pasar por ellos. En el interior del apartamento, los agentes llegaron a contabilizar más de 24.000 euros en billetes y droga: cristal, cocaína y éxtasis. Drogas preparadas para dar salida entre los turistas de la zona. "Esta gente ha podido estar sacando 45.000 euros a la semana", desveló uno de los agentes ante las cámaras de laSexta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

