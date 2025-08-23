Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Los narcos del turismo en Magaluf: "Hasta 45.000 euros a la semana por vender droga"

Equipo de Investigación documentó el operativo de 60 agentes de la Guardia Civil en Magaluf. Su objetivo: desarticular una red de narcotraficantes camuflados entre los turistas. En un solo apartamento hallaron droga y más de 24.000 euros en efectivo.

Los narcos del turismo en Magaluf: "Hasta 45.000 euros a la semana por vender cristal, cocaína y éxtasis"

Han pasado más de 10 años desde que Equipo de Investigación sobrevoló uno de los destinos más demandados de España por los turistas para sus vacaciones. Hablamos de Mallorca y del 'turismo salvaje' de Magaluf.

En este fragmento, los reporteros del programa mostraron cómo 60 agentes de la Guardia Civil "peinaban la zona por aire y por tierra", en busca de una banda de narcos.

El método de los narcos era distribuir droga a los turistas haciéndose pasar por ellos. En el interior del apartamento, los agentes llegaron a contabilizar más de 24.000 euros en billetes y droga: cristal, cocaína y éxtasis. Drogas preparadas para dar salida entre los turistas de la zona. "Esta gente ha podido estar sacando 45.000 euros a la semana", desveló uno de los agentes ante las cámaras de laSexta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismo Salvaje' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. El PP, incómodo con Bendodo: división y críticas dentro de su propio partido por llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil
  2. Los médicos palestinos se niegan a abandonar el hospital Al Shifa pese a las advertencias israelíes
  3. ¿Está volviendo Colombia al terrorismo de la época de las FARC?: laSexta analiza la situación tras el doble atentado
  4. Varios muertos y decenas de heridos tras volcar un autobús turístico al norte de Nueva York
  5. Grafiteros al límite: arriesgan su vida por ganar seguidores en redes sociales causando un daño millonario a las arcas públicas
  6. Cerrado un grupo de Facebook en el que hombres compartían imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento