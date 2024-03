La situación de la hostelería estuvo abierta a debate en el plató de laSexta Xplica, lo que acabó derivando en un tenso debate entre Gonzalo Bernados y Leticia Vázquez, una camarera.

"Gonzalo hablas mucho, pero dices poco. Estamos en un país de los bares, pero en los que cada vez cobramos menos y trabajamos más. Yo sé lo que es trabajar 12 horas y que se te pague igual las seis de la mañana que las tres de la tarde. La precariedad se ceba más con los jóvenes y con las mujeres", explicó la camarera.

El economista, en su réplica, quiso dejar clara su opinión al respecto: "Yo he dicho que se paguen las horas extras. Hay que conjugar dos cosas. Primero, que el empresario se pueda ganar la vida, porque si no lo hace, tú no tendrás trabajo. Y dos, si el empresario se gana bien la vida, que también lo haga el trabajador. Y yo estoy de acuerdo que un cocinero o un camarero no se está ganado suficientemente bien la vida".