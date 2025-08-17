Camarero, a un empresario sobre el problema de la vivienda: "Admitid que lo que buscáis es ganar más dinero en menos tiempo"

"Si se limita una cosa a los propietarios, buscan otra porque buscan rentabilidad", explica José María Camarero, que pide al gobierno "asumir la realidad" del problema de la vivienda: "No se va a solucionar en una legislatura".

José María Camarero, periodista económico, analiza en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España y reflexiona sobre el alquiler vacacional respecto al alquiler tradicional que se aplica durante todo el año.

"Para conseguir los mismos ingresos el alquiler tradicional necesita tener la vivienda alquilada todo el año y el turístico apenas 200 días", afirmó el experto, que destacó que, de esta forma, "los propietarios han encontrado la oportunidad de ganar más dinero con otras fórmulas en menos tiempo".

Por eso, Camarero advirtió sobre las medidas de regulación del Gobierno en el tema de la vivienda: "Si se limita una cosa a los propietarios, buscan otra porque buscan rentabilidad". Por eso, pidió al Gobierno "asumir la realidad" del problema de la vivienda: "Tienen que decir que este problema, con lo complicado que es, no se va a solucionar en una legislatura". "Hay bases que están bien puestas como hacer más viviendas sociales", destacó.

Por último, Camarero pidió a los empresarios que fueran sinceros: "Por favor, lo que buscáis, y no pasa nada porque lo admitáis, es rentabilidad, ganar mucho más dinero en mucho menos tiempo". "No pasa nada por admitirlo, luego ya veremos cómo lo solucionamos", concluyó.

