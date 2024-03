El economista Gonzalo Bernanrdos ha cargado este sábado en laSexta Xplica contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que con su propuesta de adelantar el cierre de hostelería. "No quiero que sea un país triste, que sea un país soso o que sea un país donde la gente le cueste reír", ha expresado Bernardos.

"Quiero que sea un país alegre, divertido y que la gente disfrute", ha añadido el economista. Y ha explicado que, "dentro de ese disfrute, están los bares, los restaurantes, las tardes en las terrazas comiendo y disfrutando del paisaje y de los amigos". "Esto no nos lo pueden ni deben quitar", ha expresado.

No obstante, ha pedido a los bares y restaurantes que "paguen horas de nocturnidad" y que se coticen las horas que se hacen. Asimismo, ha pedido a Yolanda Díaz que regule las horas extras para que no se intercambien por otras de menos trabajo. "No solo incumplen los bares y restaurantes", ha añadido.

El economista ha terminado con un alegato: "Sí a horarios por la noches, sí a que los restaurantes abran donde haya clientes, sí a que se puedan disfrutar de horarios distintos y sí que a los camareros y cocineros les paguen mejor que ahora".