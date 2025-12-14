Los secretos de la Lotería de Navidad: así fabrican el décimo 25 operarios a 3 turnos durante 3 meses

Entre estrictas medidas de seguridad y un proceso que comienza meses antes, así pone la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en circulación los millones de décimos para la lotería de Navidad que se venderán en toda España.

Los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se imprimen en 20.000 metros cuadrados situados en pleno centro de Madrid: en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Hasta sus instalaciones se desplazó Equipo de Investigación en 2023, para conocer de la mano de Antonio Riofrío, coordinador jefe de la FNMT, cómo se fabrica uno de los documentos más codiciados del año.

Proceso de impresión de los décimos de Navidad

La FNMT, homologada como imprenta de alta seguridad, permite acceder solo a determinadas áreas. Antes de comenzar la visita, Riofrío advierte al equipo qué zonas pueden grabarse y en cuáles está terminantemente prohibido tomar imágenes.

En total, 25 operarios trabajan en tres turnos para imprimir 18 millones de décimos. Para ello se emplean alrededor de 175 toneladas de papel, distribuidas en 690 bobinas de 255 kilos cada una.

Un proceso que comienza con una bobina completamente en blanco, sobre la que se van imprimiendo progresivamente los motivos generales del sorteo hasta obtener un soporte base, una especie de "esqueleto" del décimo sin personalizar. Durante la visita, Riofrío muestra una "capilla", nombre que recibe la muestra inicial de cada diseño. Una de ellas, especialmente llamativa, está realizada con tinta de oro.

Medidas de seguridad en la 'creación del sorteo'

En la instalación, la seguridad es estricta desde el primer momento. El propio papel ya incorpora una primera medida de protección, similar a la empleada en la fabricación de billetes.

La última máquina del proceso se encarga de cortar, empaquetar y preparar los décimos para su distribución. Cada paquete queda sellado con dos flejes en cruz, uno vertical y otro horizontal, identificados con la administración de lotería correspondiente, su dirección y el número de sorteo.

Antes de abandonar la fábrica, los décimos se someten a tres controles distintos, garantizando trazabilidad y autenticidad. Solo entonces se envían a las administraciones para su venta al público. Con estas medidas y un proceso minucioso que dura meses, de marzo hasta finales de mayo, queda todo listo para que el 22 de diciembre los bombos vuelvan a girar en el tradicional Sorteo de Navidad.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

