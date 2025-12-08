Unos jóvenes afirman que con Franco la ciudadanía "vivía más segura": "Ahora Barcelona cada vez es más insegura"

"Pienso que la ciudadanía estaba más segura en las calles", afirma uno joven, que destaca que ciudades como Barcelona en la actualidad "son cada vez más inseguras y están más degradadas".

Varios jóvenes hablan en este vídeo de laSexta Xplica sobre la época del franquismo. "La política actual es un teatro, al final es todo lo mismo", asegura un joven, que afirma que, "económicamente, en el régimen franquista hubo cosas positivas". Aunque otro joven le recuerda que "la sociedad estaba muy confrontada y muy dividida", el chico insiste: "Sí, pero ahora también".

Después de ver este vídeo, el profesor de Pensamiento Político en la Universidad Complutense de Madrid Andrea Donofrio confiesa que le sorprende ver a "estos jóvenes nostálgicos" y explica que "tienen una cierta simpatía por este pasado y esta visión edulcorada".

Por otro lado, otro joven asegura que aunque no puede juzgar la época de Franco porque no la ha vivido, destaca que todo estaba más barato entonces: "Las casas y todo estaba a un precio más bajo, vivir, la comida... pero es verdad que en otros ámbitos era todo más complicado". "Es lo que tienen las dictaduras", concluye el joven en el vídeo, donde su compañero afirma que Franco "supo mantener a gran parte de la población feliz, más o menos, y bajo control".

El profesor Donofrio explica que "los jóvenes tienen falsos mitos sobre el pasado franquista": "Tienen esas ideas de que con Franco había cosas que funcionaban mejor". Y es que los jóvenes del principio insisten en que "se construyeron muchas viviendas y la Seguridad Social". "Pienso que la ciudadanía estaba más segura en las calles", afirma uno de los chicos, que insiste en que ciudades como Barcelona en la actualidad "son cada vez más inseguras y están más degradadas".

"Estamos asistiendo a una cierta normalización a través de la difusión en redes sociales de este discurso que cala entre los estudiantes universitarios y, cada vez, entre los más jóvenes". alerta el profesor, que destaca que "Esto está pasando porque vivimos una época de crisis constante". "Hay crisis política y económica, de ahí viene este deseo de encontrar algo que te ofrezca seguridad", afirma Donofrio, que concluye: "Veo el futuro con cierto miedo, aunque miedo no quiere decir resignación", advierte el profesor.

