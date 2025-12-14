Así se gestó el crimen de la asistenta: "Todo comenzó tres años atrás..."

A Mercedes le salió muy caro trabajar en casa de Luis, el 'Vaca', y de su mujer 'La Mari'. Siendo su asistenta descubrió un secreto que no debía revelar y que acabó convirtiéndose en su sentencia de muerte.

Mercedes Martínnunca imaginó que ser testigo de una infidelidad se convertiría en su sentencia de muerte. Esta asistenta del municipio de Ventas de Retamosa, en Toledo, fue asesinada en 2018 por un sicario tras haber presenciado una infidelidad y frente a su hijo, que también resultó tiroteado. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, se analizaba el caso.

Así, todos los indicios apuntaban a Luis del Castillo, también conocido como 'El Vaca' y, aunque tenía coartada, acabó confesando ser el asesino intelectual del crimen y Raúl Romero el sicario. "Le encargué el asesinato a cambio de dinero", confesó en el juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Toledo el 24 de febrero de 2024.

Pero, ¿por qué ordena matar a Mercedes? ¿Qué tienen en común este hombre que reside en Barcelona y la toledana? Los investigadores descubren que todo comienza tres años antes del crimen, cuando Luis del Castillo y su mujer, Mari Carmen, la contratan como empleada del hogar. Ellos, por aquel entonces, vivían también en las Ventas de Retamosa (Toledo). "Éramos vecinos y vivíamos en una urbanización. Eran personas muy amables, muy razonables, muy simpáticas", recuerda Sheila Bautista, hija de Mercedes.

A Luis, todos le llamaban "el Vaca" y a su mujer, "la Mari". Pero a Mercedes trabajar en esta casa le salió muy caro, porque descubrió un secreto que no debía revelar: 'La Mari' era infiel a su marido y esta fue su sentencia de muerte.

