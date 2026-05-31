Susana Díaz: "El mayor drama de la política española es defender ultranza lo propio y atacar a los de enfrente"

En laSexta Xplica, la expresidenta socialista de Andalucía ha puesto en valor al PNV por la separación en sus organismos. "Es algo positivo", ha afirmado.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha calificado de "muy grave" todo lo que se está viendo en Ferraz. "Si ha pasado, que había gente hablando presuntamente en nombre del PSOE, hay que ser proactivos", ha dicho.

"El mayor drama de la política española es la defensa a ultranza de lo propio y el ataque a los de enfrente porque son tu adversario", ha explicado.

E insiste: "Pretendemos que los ciudadanos con su voto hagan lo que nosotros no somos capaces en el servicio público".

"Cuando el PSOE o el PP gobierna, el secretario general tiene un poder enorme. El único partido que no hace eso es el PNV y es algo positivo porque sino los controles son muy laxos", cuenta.

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