Andrea Levy habla de "tics autoritarios" en el PSOE: "Se asemeja más a países que gustaban mucho a Zapatero, como Venezuela"

La concejala del PP en Madrid ha expresado que le "preocupa muchísimo que no se esté respetando la separación de poderes" y que "se crea que la independencia judicial es un obstáculo para la consecución de fines partidistas".

Andrea Levy, concejala del PP en Madrid, ha afirmado en laSexta Xplica que está empezando a ver "los primeros tics" autoritarios en el PSOE, algo que, ha dicho, le "preocupa muchísimo". "Cuando tú no respetas la separación de poderes y crees que la independencia judicial es tu obstáculo para la consecución de tus propios fines partidistas, se empieza a deteriorar el sistema democrático que nos hemos dado y aquello se asemeja más a otro tipo de países que le gustaban mucho a Zapatero, como Venezuela".

Así, la concejala del Partido Popular ha señalado que en Venezuela "la separación de poderes y el respeto a la prensa libre es inexistente". "Allí no se puede discrepar contra el poder porque si lo haces, acabas en una cárcel", ha apuntado Levy.

De esta forma, la política 'popular' considera que "es muy peligrosa la senda en la que ha entrado el PSOE de acusar a los jueces de golpe de Estado". "Y creo que el ministro Óscar Puente ya está tardando de decirnos qué es lo del golpe de Estado, que enseñe las pruebas y que nos diga realmente si hay este propósito de la Justicia para derrocar un Gobierno", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.