Bake, creadora de contenido: "Se puede ser de derechas y luego de izquierdas o al revés, como Felipe González"

En sus palabras, ha llamado a "quitar el mito" sobre que la gente joven ha de ser "progresista". "Mis mayores locuras han sido hace 20 años y no ahora", dice.

Bake, creadora de contenido, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la ideología de los jóvenes. "Hay una idea de que la gente joven tiene que ser progresista", dice.

"Mis mayores locuras han sido hace 20 años y no ahora. Hay que quitar ese mito", cuenta en el programa que conduce José Yélamo.

En sus palabras, habla del balconing: "Los que lo hacen son gente joven y no es una buena idea, como votar a la ultraderecha".

"Se puede ser de derechas joven y luego de izquierdas o al revés, como Felipe González", ha concluido.

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