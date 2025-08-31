Sonia Sánchez: "La falta de consenso de los países europeos en Gaza es muy difícil de explicar"

La profesora de Relaciones Internacionales ha sentenciado que Europa sigue siendo "ese enano político" y que la falta de una voz común hará que la UE no sea protagonista de la escena internacional.

Día tras días, Israel sigue masacrando la Franja de Gaza. Y pese a la condena de múltiples países, la Unión Europea sigue titubeando a la hora de condenar los actos del Ejército israelí en el enclave palestino.

Eso sí, en laSexta Xplica, Sonia Sánchez ha sentenciado que son muchos los países de la comunidad internacional que no están actuando frente a la guerra en la Franja: "Gaza está convirtiendo de la prisión al aire libre más grande del mundo casi al cementerio más grande del mundo".

La profesora de Relaciones Internacional también ha cargado contra Benjamin Netanyahu y su asedio a Gaza: "No tiene ninguna explicación desde el punto de vista militar, ni estratégico ni está justificado para la consecución de ningún objetivo. Mientras Hamás ya hace dos semanas que dio su aprobación al acuerdo sobre la liberación de rehenes y alto el fuego, el Gobierno de Israel sigue con esa política de masacres diarias".

Por último, Sonia Sánchez ha lamentado la falta de una voz común en el conflicto por parte de Europa: "La falta de consenso de los estados europeos es muy difícil de explicar y de sostener. En un futuro, la Unión Europea tendrá que rendir cuentas con los ciudadanos por esta incapacidad de acción. Sobre todo demuestra que no tenemos una voz común. Europa continúa siendo ese enano político y será muy difícil que tengamos algo que decir en la escena internacional".

