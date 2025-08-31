Un propietario que alquila pisos a estudiantes: "Los universitarios presentan la menor tasa de impagos del mercado"

Javier Añaños, CEO de Live4Live, ha afirmado que en España "el 80% de los contratos de alquileres de temporada que se firman son a universitarios".

Javier Añaños, CEO de Live4Live, ha estado en laSexta Xplica para hablar del problema de la vivienda en España y, más concretamente, de los alquileres de temporada. Él, en su empresa, alquila pisos a estudiantes y afirma que "el 80% de los alquileres de temporada son a universitarios".

"Antes eran el patito feo del parque. El que hacía fiestas, ruido... Ahora los propietarios que tienen pisos en zonas universitarias les ven como a la guapa del baile. Ha cambiado, porque presenta la menor tasa de impagos de todos los inquilinos del mercado", cuenta.

Y explica: "Ahora el que haya fiestas o que dejen el piso más sucio son problemas menores. El más grande es la falta de pago. Recibimos llamadas de propietarios con que tienen un okupa o que el inquilino le ha dejado de pagar, y nos pregunta cómo virar al mercado de estudiantes".

"El problema del alquiler y los contratos de vivienda viene de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2023, que dijo quién era vulnerable y quién no. Cuando pasó eso muchos migraron al alquiler de temporada. Vosotros veis una cara de la moneda, y nosotros la otra. En España, esto es un 14%, es un pacto entre las partes y hay más flexibilidad", termina.