Borja Aitor analiza el "pueden pasar cosas" de Puigdemont y los posibles movimientos de Junts

El politólogo ha aseverado que la formación catalana está dispuesta a negociar los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno, pero que antes necesitarían una "garantía" que estos cumplan con Cataluña.

Carles Puigdemont ha asegurado antes del inicio del curso político este próximo lunes que "pueden pasar cosas que no han pasado hasta ahora", una frase que ha analizado Borja Aitor en laSexta Xplica.

"Para Junts, sí es necesario que aquella apuesta por hacer presidente a Sánchez tiene que materializarse con que alguno de los acuerdos a los que llegó con el PSOE dentro de un clima de desconfianza mutua enorme tiene que poderse dar, porque si no, ante los ciudadanos será muy difícil de explicar por qué lo hicieron", sentencia.

Para el politólogo, "Puigdemont aprieta, pero no ahoga" al Gobierno: "Hubo un punto de inflexión cuando fue el primero en hablar de la cuestión de confianza, pero se dieron las circunstancias con el acuerdo de la delegación de competencias de migración, pero no se ha materializado en una ley. Entonces el PSOE tiene que hacer lo imposible para que esa ley salga adelante, para que se puedan reconstruir los puentes".

Según Borja Aitor, "está en manos del PSOE que esta legislatura sea larga", pero sería "insostenible" que siguiera adelante sin unos Presupuestos que ha desvelado que Junts estaría dispuesto a negociar con una condición: "Antes tiene que haber algún tipo de garantía que van a ser los primeros PGE que cumplan con Cataluña".

*Ya puedes ver el programa completo de laSexta Xplica en Atresplayer