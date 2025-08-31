Las cifras de la vivienda: el 85% de las nuevas hipotecas son de personas que ya tienen al menos una

Según un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), solo alrededor del 14% de las hipotecas que se compran en España son para personas que adquieren su primera residencia.

El acceso a la vivienda es un problema para muchas personas en España y prueba de ello son los resultados de un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) sobre el tipo de comprador de hipotecas en España.

A día de hoy, algunos compradores siguen adquiriendo inmuebles pagando el importe completo a tocateja, pero, para aquellos que recurren a la hipoteca, ASUFIN ha desgranado qué clase de comprador es.

Según han publicado, el 56% de las hipotecas que se compran en España son para personas que quieren invertir, un 19,1% es para una segunda residencia, un 10,3% para un cambio de residencia (venden para comprar otra) y solo alrededor del 14% son para una primera residencia.

Es decir, el 85% de las hipotecas se están comprando en España son para personas que ya tienen una vivienda en propiedad.

