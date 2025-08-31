Israel arrasa varias viviendas en Gaza y Netanyahu asegura que han asesinado a un portavoz de Hamás

Los detalles Sobre el fallecido del Movimiento de Resistencia Islámica, el ministro de Defensa israelí asegura que "ha sido enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno".

Los ataques israelíes en Gaza se intensifican cada vez más. Esta vez, el Ejército ha arrasado varios domicilios en la ciudad palestina de Jabalia y ha dejado una decena de víctimas civiles.

Por su parte, tanto el pimer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como el ministro de Defensa Israel Katz, han anunciado que en los últimos ataques abatieron a Abú Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

"El portavoz terrorista de Hamás, Abú Obeida, fue eliminado en Gaza y enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", ha publicado Katz en sus redes sociales.

Asimismo, el ministro ha felicitado al Ejército y asegura que el fallecido "a medida que se intensifique la campaña contra Gaza, se encontrará con muchos más de sus compañeros de crímenes: asesinos y violadores de Hamás".

Al menos 30 personas han sido asesinadas este domingo por las diferentes acciones militares en la Franja, entre los que se encuentran menores, informan los hospitales.

De esta manera, el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este domingo de que son ya 63.459 los muertos y 160.256 los heridos desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.