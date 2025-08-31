Pilar Gómez, muy crítica con los tuits de Óscar Puente durante los incendios: "Es ser Abascal, es una irresponsabilidad absoluta"

La periodista ha reprochado los mensajes de Óscar Puente en redes sociales y afirma que "fue impresentable".

Pilar Gómez ha sido muy crítica con los mensajes en redes de Óscar Puente durante los incendios. La periodista califica de "irresponsabilidad absoluta" los tuits del ministro y le compara con el líder de Vox: "Esto es ser Abascal".

"Un ministro del Gobierno hacía esto y otra como la ministra de Defensa llamaba a los presidentes de las comunidades autónomas. No podemos tener a ese tipo de ministros, fue impresentable", ha expresado.

Y prosigue: "Sánchez tardó una semana en salir. Estaba en Canarias, al tanto y trabajando desde allí. Nos sobran 'abascales' y ministros así".

"Me entristece mucho. Cuando falla algo la responsabilidad es de todos. Hablamos de discursos ultra, de que el pueblo salva al pueblo. Esto cala porque las administraciones están discutiendo en vez de trabajar conjuntamente", ha dicho Gómez.