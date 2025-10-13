El secreto de una joven que acaba de comprar una vivienda: "He vivido tres años con mis padres y el broker me ha salvado el culo"

Mientras el acceso a la vivienda se complica para miles de jóvenes en España, Sara Escaso se considera una excepción: "Soy una privilegiada". En laSexta Xplica cuenta cómo ha logrado comprarse una casa: "Lo primero, vivir tres años con mis padres".

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos para la juventud española. "Soy una privilegiada", reconoce Sara Escaso, una joven que acaba de comprar una vivienda. Preguntada por el presentador José Yélamo sobre cómo ha conseguido ese "milagrito", la joven no duda en detallar los pasos que la llevaron a lograrlo.

"Lo primero fue vivir tres años con mis padres. Porque si no, es imposible. Tienes que tener unos 60.000 euros ahorrados para comprarte una casa", explica Sara. Una etapa que le permitió reunir el dinero necesario para afrontar la primera de las barreras. Sin embargo, su clave, asegura, fue acudir a un bróker hipotecario.

"Me ha salvado el culo, hablando mal y pronto", confiesa la joven, quien detalla cómo ha trabajado este profesional: "Es una persona a la que le pagas 3.000 euros, que si te vas a comprar un piso no es tanto, y te consigue el 90% de la hipoteca y te soluciona absolutamente todo sin que tengas que preocuparte de nada".

