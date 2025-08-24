Vivienda
El "truco" de un joven de 30 años para haber conseguido comprar ocho pisos: "He trabajado de lunes a domingo"
Comprar o alquilar una vivienda se ha vuelto casi imposible para muchos jóvenes en España. Sin embargo, algunos logran romper la regla: Javier, a sus 30 años, ya posee ocho propiedades y revela cómo lo ha conseguido.
En los últimos años, comprar o alquilar una vivienda se ha vuelto casi imposible para los jóvenes españoles. Las nuevas generaciones ven cómo sus sueños de independizarse y crear su propio hogar se alejan cada vez más.
Sin embargo, no es esa la situación de Javier, un joven de 30 años que, a su edad, ha conseguido comprar hasta ocho viviendas. En este vídeo de laSexta Xplíca, devela cuál es su 'truco'.
"No hay truco, solo trabajar de lunes a domingo", comenta Javier. No obstante, no puede continuar con su testimonio porque Gonzalo Bernardos lo interrumpe.
"¡Venga hombre! ¡Venga, por favor! Sobre todo a los que no están viendo: no creáis a los vende-motos. No se consigue ni ocho ni diecisiete pisos de la noche a la mañana trabajando", critica el experto en economía. A lo que el joven propietario responde: "Veo que no crees en la meritocracia".