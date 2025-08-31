Ahora

Luis Garvía: "El inquilino tiene que pasar por las 12 pruebas de Astérix para acceder a una vivienda"

El doctor en Finanzas ha aseverado que "casi es más fácil hacer una oposición que acceder a una vivienda" en relación a las trabas que se encuentran los inquilinos para poder conseguir una casa.

Pese a algunas medidas que se van aplicando, el mercado de la vivienda sigue siendo un caos. De hecho, en laSexta Xplica, Luis Garvía ha afirmado que muchas de esas medidas han resultado ser perniciosas en el mercado: "Intentamos hacer las cosas bien y cada vez las hacemos peor".

"Desde el punto de vista del inquilino, tienes que pasar las 12 pruebas de Astérix. Casi es más fácil hacer una oposición que acceder a una vivienda. Estoy exagerando pero no tanto", ha aseverado.

Además, ha detallado que un tercio de los actuales propietarios en España tienen más de 65 años: "¿Y quién sale perjudicado? Los jóvenes y los migrantes. Y esto es un desastre nacional".

Por ello, Garvía ha propuesto tres medidas como solución: "Construir, menos burocracia e incentivos fiscales para la compra de la primera vivienda".

