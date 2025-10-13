Ahora

entrevista en al rojo vivo

Ofer Cassif, tras ser expulsado del Parlamento israelí por denunciar el genocidio en Gaza: "El show de hoy en el Knesset me dio ganas de vomitar"

En Al Rojo Vivo, el diputado israelí, expulsado del Parlamento por pedir el reconocimiento de Palestina y denunciar el genocidio en Gaza, ha asegurado que su protesta "era lo mínimo que podían hacer" y ha subrayao la contradicción del momento vivido.

oscar

Los diputados de la Knesset israelí Ayman Odeh y Ofer Cassif fueron expulsados del Parlamento este lunes después de interrumpir el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al grito de "¡Terrorista!". Odeh, líder de la Lista Árabe Unida, sostenía un cartel con la frase "Reconozca a Palestina".

En declaraciones a Al Rojo Vivo, Ofer Cassif ha explicado que su protesta fue "lo mínimo" que podían hacer: "Este show de hoy en el Knesset me dio ganas de vomitar, era un culto a Netanyaju y Trump. No podíamos quedarnos ahí, mirando, sin hacer nada", ha afirmado.

El diputado ha destacado además la contradicción del momento vivido: "Hoy es un día feliz, pero con un toque de tristeza. Feliz porque se han liberado los rehenes y porque el genocidio terminó, pero triste por los miles de palestinos que han muerto y que podrían haberse salvado hace un año".

Kasif también ha apuntado directamente a las responsabilidades políticas: "La responsabilidad, antes que nada, es del gobierno de Israel, pero también de Estados Unidos. No solo de Trump, sino también de Biden".

Y ha concluido: "Si queremos un futuro para palestinos e israelíes, necesitamos una paz real y justicia. Mientras haya ocupación no puede haber ninguna de las dos, y ni Trump ni Netanyahu están haciendo nada por conseguirlo".

