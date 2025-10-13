Camarero avisa de cuándo bajarán los precios de la vivienda: "Cuando no se paguen los pisos por estar muy caros"

"Llegará un momento en el que vamos a ver señales de que la tensión va a ser tan alta que los precios empezarán a bajar", explica José María Camarero, que desvela en este vídeo cuáles serán esas señales.

José María Camarero critica a "estos magos de Internet que nos prometen ganar mucho dinero en poco tiempo": "No cuentan la realidad, solo lo que les interesa". "Hay que tener mucho cuidado porque nos están mintiendo, hay que hacer las cosas despacio con tiempo y tranquilidad", asegura Camarero, que acaba de publicar su libro: 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro'.

Respecto al tema inmobiliario, Camarero reflexiona en el plató de laSexta Xplica: "Como hablamos muchas veces de que el mercado se regula solo, que es algo que yo creo, aunque el Estado debe decir algo, va a llegar un momento en el que vamos a ver señales de que la tensión va a ser tan alta que los precios empezarán a bajar".

El experto asegura que esto pasará "cuando los propietarios vean que les empiezan a no pagar los alquileres porque están demasiado caro y cuando no se empiecen a vender determinadas viviendas". Es más, Camarero asegura que "hay sitios donde ya no se vende tanto".

Según Camarero, otra señal será "cuando haya gente que no se quiera ir a vivir a determinadas ciudades de lo caros que están los pisos". "Cuando veamos esas señales entonces nos quejaremos", sentencia Camarero en el vídeo.

