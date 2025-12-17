Ruth Galán: "El problema no es que no haya vivienda, es que nos vacían las cuentas a costa de un bien que necesitamos"

El acceso a la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate en laSexta Xplica, desde donde el Sindicato de Inquilinas de Madrid propone soluciones "para hoy".

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Ruth Galán cuestiona las políticas públicas actuales en materia de vivienda: "Menos empresas de vivienda pública con el modelo de Casa 47, que más que dar una solución lo que parece es un programa político".

Para Galán, el foco no está en la escasez de vivienda, sino en las consecuencias económicas donde "vacían las cuentas todos los meses". "Todo para seguir engrosando las suyas a costa de un bien fundamental que necesitamos", denuncia la mujer, quien tiene claras las medidas que, a su juicio, deberían aplicarse de manera inmediata.

"¿Quieren soluciones? Vamos a bajar los alquileres al 60%, vamos a prohibir los alquileres turísticos y los de temporada. Que decreten alquileres indefinidos. Son soluciones para hoy", sostiene Ruth, quien advierte que utilizarán "toda la fuerza social" a su alcance para presionar y lograr cambios estructurales.

