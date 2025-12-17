Ahora

Maestre, tras la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado: "El PSOE no sabe hasta qué punto, institucionalmente, tiene un problema"

El periodista Antonio Maestre analiza la situación del PSOE después de la intervención de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado. En el vídeo, los detalles.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, se ha presentado como víctima en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y, además, ha negado ser dueño de Servinabar y ha denunciado una "persecución propia de la Inquisición".

Por su parte, el PSOE señalaba que iba a ser muy duro en su interrogatorio con el que fue su exsecretario de Organización, sin embargo, Alfonso Gil, el senador socialista, ha sido bastante cauto en dicha intervención señalando tan solo un reproche ético.

"Hay una cosa que entiendo de esta tibieza", apunta el periodista y escritor, Antonio Maestre: "¿Hasta qué punto puede el PSOE estar al margen de forma institucional de lo que haya ocurrido cuando tus dos exsecretarios de Organización están en prisión?".

Esto es, "los secretarios de Organización son el PSOE, por tanto, ¿cómo no van a estar unidos? Es consustancial, es decir, si los secretarios de Organización han hecho algo mal con su cargo, el PSOE va a estar implicado de una u otra forma", destaca Maestre; otra cosa es que haya responsabilidad judicial. "El PSOE no sabe hasta qué punto, institucionalmente, tiene un problema", remata. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

