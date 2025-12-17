Amanda, una joven a la que obligan a mudarse, no encuentra casa para alquilar: "Nos están echando para atrás porque tenemos una hija"

Amanda Dos Santos tiene una hija de tres años y vive con ella y su marido en un piso de alquiler en Barcelona. Ahora, el propietario les obliga a marcharse y no encuentran alternativa. "No quieren a familias con hijos", denuncia.

El difícil acceso a la vivienda, tanto de alquiler como en propiedad, es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad española. Buen ejemplo de esta situación es lo que le ha ocurrido a Amanda Dos Santos, que cuenta su caso en laSexta Xplica.

Amanda vive con su marido y su hija de tres años en un piso de alquiler en Barcelona. El contrato se les acaba en febrero y parece que su casero no está dispuesto a renovarlo. Es por ello que en poco más de dos meses se tendrán que marchar.

"No esperábamos esta situación. Nos ha pillado en bragas, sin ahorros", reconoce en el programa de laSexta. El panorama que se le presenta es "desalentador". Lo primero que hizo al saber la noticia fue recurrir a portales de búsqueda de vivienda online como Idealista y solo encontró 300 casas en toda Barcelona, no solo del centro.

Al filtrar para eliminar alquileres vacacionales, el número bajó drásticamente a 83. "Y de 1.300 euros no bajaba", asegura. "Somos dos personas con un sueldo mínimo, pero con contrato fijo, más de un año de antigüedad y unas condiciones como para poder entrar en cualquier sitio con una solvencia demostrada, pero nos estamos encontrando con muchísimas trabas", explica.

"Más allá del precio, nos están echando para atrás porque tenemos una hija", denuncia. "Por el tema de la okupación, al tener tan poca protección los propietarios, nos están diciendo que no quieren familias con hijos", añade.

También se están encontrando con muchas estafas, sobre todo de personas que le piden un dinero de reserva antes de incluso ver el piso. "Están cogiendo la reserva a todo el mundo que está interesado. ¿Quién sabe si va volver o no?", se pregunta.

"Los pisos sí existen, pero no están para los que viven en Barcelona. Son para los turistas", concluye.

