Ahora

en al rojo vivo

Pablo Pombo: "Esto ya no va de lo que haga Pedro Sánchez, sino de lo que vayan a hacer con él"

El periodista ha analizado la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado por la trama Koldo y ha subrayado el contraste entre los grupos. "La senadora del PP le dijo a Cerdán lo que no le dijo el senador del PSOE".

Pablo Pombo: "Esto ya no va de lo que haga Pedro Sánchez, sino de lo que vayan a hacer con él"

Pablo Pombo ha analizado la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, en el marco de la comisión de investigación de la trama Koldo, y ha subrayado el contraste entre las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. "Le ha dicho la senadora del PP a Cerdán lo que no le ha dicho el senador del PSOE: 'yo no tengo nada que ocultar'. Esa es la diferencia", ha afirmado.

A su juicio, el PSOE ha hecho un esfuerzo por mantener bajo control a las principales figuras implicadas. "Tengo la impresión de que el PSOE ha hecho un esfuerzo por mantener en el redil a Ábalos, a Koldo, a Leire y a Cerdán, y quizá haya perdido el control de los cuatro", señaló. Para Pombo, esta posible pérdida de control es clave para entender el momento político actual, marcado por la cercanía de las urnas, la crisis con las mujeres socialistas, la debilidad parlamentaria y unos tribunales que "han entrado en una nueva etapa todavía más crítica".

El periodista ha finalizado destacando que el escenario ha cambiado de naturaleza. "Estamos en una etapa diferente, en la que esto ya no va de lo que haga Pedro Sánchez, sino de lo que harán con él".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"
  2. Zapatero niega haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ni utilizar un móvil prepago para dar un chivatazo
  3. La Fiscalía de Madrid no acusará a Errejón por abusos sexuales continuados contra Elisa Mouliaá y pide el archivo de la causa
  4. Los Mossos desalojan a centenares de migrantes del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de Cataluña.
  5. Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
  6. Warner Bros rechaza la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares y apuesta por Netflix