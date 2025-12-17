Pablo Pombo: "Esto ya no va de lo que haga Pedro Sánchez, sino de lo que vayan a hacer con él"

El periodista ha analizado la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado por la trama Koldo y ha subrayado el contraste entre los grupos. "La senadora del PP le dijo a Cerdán lo que no le dijo el senador del PSOE".

Pablo Pombo ha analizado la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, en el marco de la comisión de investigación de la trama Koldo, y ha subrayado el contraste entre las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. "Le ha dicho la senadora del PP a Cerdán lo que no le ha dicho el senador del PSOE: 'yo no tengo nada que ocultar'. Esa es la diferencia", ha afirmado.

A su juicio, el PSOE ha hecho un esfuerzo por mantener bajo control a las principales figuras implicadas. "Tengo la impresión de que el PSOE ha hecho un esfuerzo por mantener en el redil a Ábalos, a Koldo, a Leire y a Cerdán, y quizá haya perdido el control de los cuatro", señaló. Para Pombo, esta posible pérdida de control es clave para entender el momento político actual, marcado por la cercanía de las urnas, la crisis con las mujeres socialistas, la debilidad parlamentaria y unos tribunales que "han entrado en una nueva etapa todavía más crítica".

El periodista ha finalizado destacando que el escenario ha cambiado de naturaleza. "Estamos en una etapa diferente, en la que esto ya no va de lo que haga Pedro Sánchez, sino de lo que harán con él".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.