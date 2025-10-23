El portavoz del Sindicato de Inquilinas pide a Sánchez que tome "medidas urgentes": "La cuestión de las competencias es una excusa permanente"

"Todos los que viven de alquiler podrían dejar de sufrir ansiedad si el Gobierno decretara los alquileres indefinidos", asegura Fernando de los Santos en Al Rojo Vivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que pedirá a la Unión Europea la creación de un fondo específico para construir vivienda protegida. Además, ha asegurado el líder socialista, reclamará medidas comunes en todos los países de la UE para frenar la especulación inmobiliaria.

Unas declaraciones que son insuficientes para Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lamenta que "Sánchez habla la vivienda como si no fuera responsabilidad suya". "Quiere frenar la especulación en un país en el que los especuladores disfrutan de beneficios fiscales", añade.

Para De los Santos, el Ejecutivo tiene en su mano la opción de frenar la escalada de los precios del alquiler: "Tiene que poner medidas ya inmediatas, como poner contratos indefinidos y regular el alquiler de habitaciones".

Unas medidas que el Gobierno no ha tomado alegando que el grueso de las competencias las tienen las comunidades autónomas, algo que para el portavoz del Sindicado de Inquilinas es "una excusa": "Todas las administraciones son responsables, la cuestión de las competencias es una excusa permanente del Gobierno para no tomar medidas".

"Todos los que viven de alquiler podrían dejar de sufrir ansiedad si el Gobierno decretara los alquileres indefinidos", concluye Fernando de los Santos.

