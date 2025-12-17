El Gobierno impulsará en enero la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado

Los detalles El departamento liderado por Óscar López ha trasladado que el próximo mes de enero se reunirá con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para tratar la implementación, en el ámbito de la AGE, de la jornada semanal de 35 horas y la regulación del teletrabajo.

El Ministerio de Función Pública planea implementar en enero la jornada laboral de 35 horas y regular el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). Según el CSIF, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, integrada por el Ministerio y sindicatos, se reunió para discutir estos cambios. En enero, se abordará la implementación de estas medidas en la AGE. Además, se crearán grupos de trabajo sobre Igualdad, Digitalización, IA, Salud Laboral y Empleo Público. Los trabajadores de la AGE recibirán en diciembre un aumento del 2,5% y atrasos, mientras que algunas comunidades y corporaciones locales lo abonarán en enero.

El Ministerio de Función Pública impulsará en enero la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), según ha indicado en un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En concreto, la organización sindical ha informado de que la cartera de Función Pública, junto a los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo público, han constituido este miércoles la Comisión de Seguimiento de dicho acuerdo.

En este contexto, el departamento liderado por Óscar López ha trasladado que el próximo mes de enero se reunirá con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para tratar la implementación, en el ámbito de la AGE, de la jornada semanal de 35 horas y la regulación del teletrabajo.

Así, la Comisión de Seguimiento ha acordado volver a reunirse el próximo 29 de enero para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Salud Laboral y Empleo Público para el desarrollo del acuerdo. De su lado, CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.

Por último, Función Pública ha informado que los trabajadores dependientes de la AGE cobrarán en diciembre el 2,5% correspondiente a la subida de 2025 y los atrasos desde enero. El cobro de estas cantidades será a través de la nómina de diciembre o mediante el abono de una paga extra.

En esta línea, el Ministerio espera que la mayoría de las comunidades autónomas también entreguen este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones (como Madrid, Cantabria o Galicia), ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero. Los empleados de las corporaciones locales pasan por la misma situación, ya que muchas ya tenían la nómina de diciembre cerrada y no tienen medios tecnológicos para abonar este mes otra nómina extraordinaria, por lo que la recibirán el próximo mes de enero.

En este sentido, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMO) para agilizar el abono de estos retrasos.

