Nerea Pérez de las Heras, sobre los cursos de coaching: "No te creas el cuento de que con un curso puedes entrar en los círculos de élite"

Nerea Pérez de las Heras analizaba en este vídeo la moda del coaching y la marca personal a la que se han apuntado Urdangarin o el 'pequeño Nicolás' con sus propios cursos: "Los ricos siempre se relacionan entre sí y encuentran la manera de sacarnos la pasta".

Tras publicarse el libro de Iñaki Urdangarin, en el que hablaba de su paso por prisión y su nueva vida como coach, Nerea Pérez de las Heras recordaba que, entre otros delitos, el exmarido de la infanta Cristina fue condenado por tráfico de influencias y "le ha parecido que sobre este tema tiene mucho que enseñar".

"Tú piensas que la cárcel es como en las películas; lo pasas fatal al principio, luego empiezas a ponerte cachas, te sacas una carrera de derecho para defenderte a ti mismo, te echas un noviete y puedes empezar a intentar fabricar un arma blanca con una escobilla del váter. Pero claro, de ahí a desarrollar una empresa de coaching en la que integran, en sus propias palabras, la disciplina del alto rendimiento con la experiencia del liderazgo ejecutivo, no, por favor", comentaba la colaboradora de El Intermedio.

Sin embargo, el exduque de Palma no es el único. El 'pequeño Nicolás' también ofrecía cursos de coaching cuyo temario constaba de bloques como "Geografía del poder, Protocolo de alto nivel, Conseguir tu padrino, Comunicación e inteligencia emocional y Conocimiento cultural mínimo". "Que el pequeño Nicolás venga a hablar de inteligencia emocional ya me sobrepasa", comentaba Nerea.

Además, el 'pequeño Nicolás' enseñaba a "moverte sin parecer un impostor", algo que, según Nerea, "tiene mérito, pero no es ninguna chorrada" porque el 'networking', o relacionarte para conseguir influencia, favores o trabajos ventajosos "es lo que llevan haciendo los ricos toda la vida, pero entre sí".

La proliferación de este tipo de cursos se debe a lo que se conoce como 'marca personal', que se traduce en que "tú eres tu propia empresa y tu propio producto. Esto implica relacionarte contigo misma en tercera persona, como si tuvieras un doble comercial. Para venderte como un yogur desnatado, vaya", señalaba.

Para Nerea, la marca personal "te da como individuo todo el poder sobre tu propia mercantilización. Vamos, que eres a la vez Amancio Ortega, la chavala que cose en Pakistán y el chándal que cuelga de la percha".

En este sentido, explicaba que las marcas personales de "gente con apellidos compuestos" suelen funcionar "porque han heredado los contactos, siete pisos, un pazo y dos Sorollas".

Por todo ello, lanzaba una recomendación: "No te creas el cuento de que con un curso puedes entrar en los círculos de élite y colocar ahí tu marca personal y hacer relaciones increíbles, porque los ricos siempre se relacionan entre sí y encuentran la manera de sacarnos la pasta, y el último truco es venderte autoexplotación como mejora personal y networking de marqués siendo plebe".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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