Campos señala la "hipótesis" de la UCO sobre Santos Cerdán: "Deja de extraer dinero de cajeros cuando Ábalos era ministro"

El periodista subrayó que la UCO "lanza la hipótesis bastante acertada sobre una posible fuente de ingresos en efectivo por determinar" de Santos Cerdán.

Miguel Ángel Campos analizó en laSexta Xplica el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. De él, se extrae que el exsecretario de Organización del PSOE se iba a ver beneficiado de un piso en el centro de Madrid pagado por Servinabar que costaba "950.000 euros, más 300.000 para reformas". "Los propios dueños de la inmobiliaria revelan a la UCO que la operación no se frustra porque se retiraran los compradores, sino porque los vendedores finalmente no quisieron llevarla adelante", señaló el periodista.

Lo que refrenda y consolida el informe de la UCO es que Servinabar regaba de dinero a la familia del político y sostenía el día a día de la familia de Santos Cerdán. "Pagó parte del alquiler de un primer piso en Cardenal Cisneros y después se va a una segunda vivienda en Hilarión Eslava y también le pagan parte de ese alquiler", indicó.

En total, la familia recibió un beneficio de 323.178 euros, lo que quedaría "muy lejos de la cifra de cinco millones de euros en mordidas que presumía el juez Leopoldo Puente que podría haberse llevado Santos Cerdán", apuntó Miguel Ángel Campos, a lo que añadió que "la UCO no ve grandes patrimonios inmobiliarios, ni cuentas en el extranjero, ni inversiones millonarias".

De esta forma, el periodista de 'Cadena Ser' expresó que "este informe de la UCO es exhaustivo", tras lo que destacó que "la UCO lanza la hipótesis bastante acertada de que en un momento determinado, sobre todo correspondiendo con el periodo en el que está Ábalos como ministro de Transportes, tendría otra fuente de ingresos en efectivo por determinar, ya que deja de extraer del cajero dinero en esos años y ahí tendría una fuente más allá de esos 18.000 euros que también han encontrado sin justificar".

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