Ricardo Marquina, sobre el nuevo ataque ruso: "Putin intenta probar hasta qué punto la OTAN tiene reacción"

Un dron ruso ha sobrevolado este sábado cielos rumanos, algo que ha llevado a Rumanía a desplegar sus fuerzas aéreas ante la amenaza de la aeronave. Lo mismo ocurría con Polonia, que incluso alertaba al país de un estado de emergencia.

Por su parte, Ricardo Marquina asegura en Sábado Clave que "está claro que Putin intenta probar hasta qué punto la alianza atlántica tiene capacidad de reacción y hasta qué punto está comprometida".

"Hemos visto que en el caso de Polonia casi todos los países europeos han salido en su ayuda. Veremos qué pasa con Rumanía y con los dos cazas que no han derribado el dron, sino que lo han acompañado hasta que ha salido de la zona de su espacio aéreo", añade.

Asimismo, Marquina sostiene que "Rumanía ha advertido a sus ciudadanos" que se quedaran a cubierto y no salieran "en 90 minutos" después de la inesperada intrusión.