Rusia sigue tanteando las defensas europeas: Polonia y Rumanía despliegan a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de drones rusos

Los detalles El Ejército de Rumanía desplegaba este sábado dos cazas F-16 que despegaron para investigar una nueva intrusión rusa. Poco después de su detección, el objeto desapareció del radar.

La invasión de drones rusos en los últimos días en diferentes territorios europeos han obligado a Polonía y Rumanía a desplegar a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de los dispositivos.

Este sábado, un dron ruso invadía el espacio aéreo de territorio rumano durante un ataque contra infraestructuras en zona ucraniana cercano a la frontera común. Como respuesta inmediata, el Ejército de Rumanía desplegó dos cazas F-16 que despegaron para investigar esta incursión.

Según comunicó el Ministerio de Defensa de Rumanía, el dron fue detectado alrededor de las 18:23 hora local sobre una zona deshabitada del distrito de Tulcea, situada a unos 20 kilómetros de Ucrania. Poco después de su detección, el objeto desapareció del radar, sin que se haya podido confirmar su ruta posterior ni su paradero actual.

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente el origen del dron, se cree que provendría de un bombardeo ruso contra Ucrania. En este mismo contexto bélico, el Ministerio de Defensa rumano ha recordado que la legislación autoriza a derribar cualquier aeronave que entre sin permiso en su territorio.

Asimismo, este incidente se ha repetido en numerosas ocasiones en los últimos meses por lo que parece que Rusia tantea las fuerzas europeas, como Polonia, donde han caído varios drones sobre localidades. De hecho, las sirenas han sonado en las calles polacas mientras cazas franceses 'Rafale' despegaban para interceptar los drones en defensa de Polonia y una posible intrusión.

"Operaciones preventivas"

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, alertaba en su cuenta de X que "debido a la amenaza que representan los drones rusos que operan sobre Ucrania cerca de la frontera con Polonia, las fuerzas aéreas polacas y aliadas" habían "iniciado operaciones preventivas" en su "espacio aéreo": "Los sistemas de defensa aérea terrestres han alcanzado el nivel máximo de alerta".

Sin embargo, dos horas más tarde, el dirigente aseguraba que se había "levantado el estado de emergencia": "Gracias a todos los involucrados en la operación, tanto en el aire como en tierra. Permanecemos alerta".