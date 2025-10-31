Ahora

Las memorias del emérito

Mabel Galaz critica que Juan Carlos I quiera reivindicarse con su libro pero "pase por los asuntos de puntillas": "El nombre de Corinna no aparece"

La periodista experta en Casa Real critica que, pese a llamarse 'Reconciliación', las memorias del emérito "abren frentes que eran innecesarios" y no explican cuestiones claves en su trayectoria.

corinna larsen
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La inminente publicación de las memorias de Juan Carlos I está generando una gran expectación, y también polémica. El rey emérito está levantando muchas ampollas con los adelantos que se van conociendo y que van desde presentar al dictador Francisco Franco como una figura paternofilial a criticar a la reina Letizia.

Pese a la cantidad de asuntos que trata, Mabel Galaz, periodista de 'El País' experta en Casa Real, considera que "pasa por los asuntos de puntillas" y no ofrece explicaciones reales que se le llevan pidiendo desde hace años.

"El rey quiere reivindicarse, pero pasa por los asuntos de puntillas. No habla de los temas que queríamos que se explicara. Por qué hizo este pago, por qué aceptó los 100 millones de Arabia Saudí", ha comentado en laSexta Xplica.

La periodista asegura que este hecho es evidente y pone como ejemplo que "el nombre de Corinna no aparece en el libro". El emérito hace mención de relaciones que mantuvo, pero "no la cita ni a ella ni a ninguna de sus otras parejas".

"Creo que intenta reivindicarse, pero no lo consigue", afirma. Para Galaz, sus memorias, tituladas Reconciliación, "hacen de todo menos una reconciliación".

"Abre frentes que eran innecesarios o que estaban latentes, pero no a flor de piel", critica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El espejismo de 45 minutos en el que parecía que Mazón dimitiría mientras crece el silencio ensordecedor de Feijóo
  2. La comparecencia de Sánchez en el Senado se convierte en una tragicomedia y un fracaso del PP al que le recuerda su corrupción
  3. Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"
  4. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  5. Declarado culpable por unanimidad el acusado de matar a los tres hermanos en Morata de Tajuña
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre