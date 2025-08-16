Hemeroteca
Un propietario con más de 200 pisos: "He tenido 10 inquiokupas y la gente me dice que mejor los destine a alquiler turístico"
Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos, reconoció en laSexta Xplica que preferiría alquilar esos pisos "a larga estancia".
Rubén Zaballos, inversor inmobiliario, cuenta con 200 pisos en propiedad. Tal y como relató en laSexta Xplica, cuenta con muchas viviendas vacías que en su mayoría están en pequeños pueblos de Galicia y que provienen de "fondos de inversión buitre" comprados hace 12 o 15 años: "Los han tenido cerrados hasta hace muy poco. Hay promociones que siguen cerradas".
"Originalmente eran residenciales. Luego los fui transformando a pisos turísticos por los problemas que hay, que la gente no paga el alquiler", contó.
Su deseo, otro diferente: "Preferiría alquilarlos a larga estancia porque en esos pueblos solo puedes alquilar pisos en verano. Con esos meses no compensas lo que puedes ganar a lo largo de todo el año".
Zaballos, además, reveló que ha tenido "unos 10 casos de impagos, de inquiokupas": "No es solo el dinero. La gente que tengo contratada me dice que no alquile más a personas así porque al final es un problema para ellos. Me han dicho que lo dedique a lo turístico, que es más cómodo".
