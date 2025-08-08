Suma y sigue: la lista de beneficiados por la amnistía fiscal de Montoro salpica a otro ex alto cargo de Aznar

El contexto José Manuel Fernández Norniella, condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, se acogió a la polémica medida, que fue declarada inconstitucional en 2017, y con la que regularizó 1.882.100 euros que tenía en Suiza.

El caso Montoro sigue sumando protagonistas. El Partido Popularañade un nombre más a la lista de beneficiados por la amnistía fiscal del exministro de Hacienda. La polémica medida, que fue declarada inconstitucional en 2017, salpica ahora a José Manuel Fernández Norniella, según ha adelantado este viernes 'eldiario.es'.

Según el mencionado diario, Norniella es el segundo alto cargo de José María Aznar del que hay constancia que se acogió a la amnistía fiscal. Concretamente, el que fuera ex secretario de Estado de Comercio durante dos años habría regularizado 1.882.100 euros que tenía en dos cuentas en Suiza, algo que estaría recogido en un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Es más, el asociado a lo que Aznar bautizó como "milagro económico" es uno de los fundadores de Equipo Económico (EE), el despacho de Cristóbal Montoro que centra la presunta trama corrupta.

Pero no es la primera vez que el apellido Norniella se cruza en una investigación por irregularidades. El 'expopular' pasó del Gobierno de Aznar a ser consejero de grandes empresas como Iberia, Enagás o Endesa, también en Bankia, por lo que llegó a ser investigado por el juez por el caso de la salida a bolsa de la entidad bancaria.

Condenado por las tarjetas 'black'

Aunque sí fue condenado en el caso de las tarjetas 'black'de Caja Madrid y tuvo que pagar una indemnización millonaria, aunque nada cerca de los caso dos millones que afloró con la amnistía fiscal. Una cifra que se queda bastante lejos de los que regularizó su entonces jefe directo, Rodrigo Rato, que también aprovechó la amnistía pero para regularizar 115.333,5 euros.

Y ese a que el entonces presidente del Ejecutivo se llenaba la boca de alabanzas al "milagro" de Montoro y se felicitaba por su gestión, lo cierto es que muy cerca se fraguaban irregularidades que, ahora, más de una década después, ya están saliendo a la luz.