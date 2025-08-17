Ahora

Detienen a dos hombres por agredir sexualmente a una joven en Barcelona después de seguirla hasta su casa

¿Qué ha pasado? Estos individuos habrían tocado y besado a la mujer en plena calle cuando estaba sentada en un banco antes de perseguirla hasta su domicilio.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por, presuntamente, agredir sexualmente a una mujer en Barcelona después de seguirla hasta su domicilio.

Los individuos se habrían acercado a la joven en plena calle, en un banco situado en El Clot, y allí habrían empezado a besarla y a tocarla sin su consentimiento. Todo lo vio un hombre que paseaba por la zona, que fue quien dio aviso a la Policía.

Sin embargo, ambos lograron marcharse antes de que llegasen los efectivos policiales para seguir a la mujer hasta su vivienda.

Tal y como explican los Mossos, una vez allí han accedido a su interior sin tener el permiso de la mujer y la habrían agredido sexualmente.

Los dos hombres ya están detenidos, y los Mossos han confirmado que mantienen abierta una investigación sobre los hechos.

