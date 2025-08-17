Detienen a dos hombres por agredir sexualmente a una joven en Barcelona después de seguirla hasta su casa

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? Estos individuos habrían tocado y besado a la mujer en plena calle cuando estaba sentada en un banco antes de perseguirla hasta su domicilio.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona. Los sospechosos habrían abordado a la víctima en un banco en El Clot, donde comenzaron a besarla y tocarla sin su consentimiento. Un testigo que paseaba por la zona alertó a la Policía, pero los agresores lograron huir antes de la llegada de los agentes y siguieron a la mujer hasta su domicilio. Allí, entraron sin su permiso y la agredieron sexualmente. Los hombres están detenidos y la policía catalana continúa investigando el caso.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por, presuntamente, agredir sexualmente a una mujer en Barcelona después de seguirla hasta su domicilio.

Los individuos se habrían acercado a la joven en plena calle, en un banco situado en El Clot, y allí habrían empezado a besarla y a tocarla sin su consentimiento. Todo lo vio un hombre que paseaba por la zona, que fue quien dio aviso a la Policía.

Sin embargo, ambos lograron marcharse antes de que llegasen los efectivos policiales para seguir a la mujer hasta su vivienda.

Tal y como explican los Mossos, una vez allí han accedido a su interior sin tener el permiso de la mujer y la habrían agredido sexualmente.

Los dos hombres ya están detenidos, y los Mossos han confirmado que mantienen abierta una investigación sobre los hechos.