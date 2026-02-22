Revilla cree que Sánchez "da por descontado que ha perdido el Gobierno": "Saben que es imposible"

Miguel Ángel Revilla ha analizado en laSexta Xplica el posible escenario de las elecciones generales de 2027. El expresidente de Cantabria cree que Pedro Sánchez da por hecho un cambio de Gobierno y anticipa una coalición entre Partido Popular y Vox.

En este vídeo de laSexta Xplica, Miguel Ángel Revilla expone su visión sobre lo que puede ocurrir en las elecciones generales de 2027. El expresidente de Cantabria considera que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya contempla un escenario en el que no seguiría al frente del Gobierno.

Según explica, Sánchez "esta esperando que Gobierne" una coalición formada por el Partido Popular y Vox.

"Una coalición que él piensa (Sánchez) que va a tener un plazo de duración corto porque las contradicciones va ser terribles", comenta Revilla. A su juicio, el presidente "da por descontado que ha perdido el Gobierno" y que ahora se conformaría con "llegar a ser la lista más votada" en los comicios.

"El PSOE sabe que es imposible ganar (las elecciones) y torcer esa dinámica de derechas", añade el colaborador. También asegura que en estos momentos "el PP y Vox tienen el 50%" de los votos asegurados.

