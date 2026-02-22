Revilla desvela si es fan de Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl: "Escucharle es muy divertido"

El expresidente cántabro ha asegurado en laSexta Xplica que le gustó mucho el espectáculo del artista puertorriqueño y que fue "impresionante".

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha participado este sábado en el programa de laSexta Xplica, donde ha analizado diferentes temas nacionales con el juez Castro y el presentador, José Yelamo. Eso sí, el expolítico no ha dudado en expresar su opinión sobre uno de los cantantes más alabados del panorama mundial, el puertorriqueño Bad Bunny.

"¿Tú eres fan de Bad Bunny?", ha preguntado Yélamo al cántabro tras recordar la icónica actuación del artista en el medio tiempo de la Super Bowl. Benito Antonio Martínez Ocasio dejó perplejo al público tras su pequeño concierto en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Por su parte, Revilla ha confesado que la música de Bad Bunny no es lo suyo, que es más de rancheras: "Pero bueno, oye, es muy divertido verlo. Lo pasé bien".

Asimismo, ha asegurado que le gustó mucho el espectáculo y que es "impresionante". Durante el medio tiempo más esperado en el mundo del fútbol americano, el puertorriqueño dijo al mundo lo "rico que es ser latino".

Días antes de la actuación, dejó claro su rechazo hacia el ICE del presidente estadounidense, Donald Trump, y en la Super Bowl expresó una frase que ha dado la vuelta al mundo: "The only thing more powerful than hate is love" ("La única cosa más fuerte que el odio es el amor").

Así, el cantante finalizó el evento enumerando todos los países del continente americano dejando claro una vez más que los países latinos también pertenecen a América.

