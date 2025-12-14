La advertencia de Fermín Gorraiz sobre la exportación de carne: "A corto plazo ganamos dinero, pero a largo no es bueno"

En 2024, las exportaciones de vacas a Marruecos crecieron casi un 40%. Un aumento que, pese a a ser llamativo, no supera el de Alemania. Nuestras ventas al país europeo han subido más de un 75%.

Hay una gran exportación que conduce a la subida del precio de los alimentos. Marruecos compra a España más de la mitad de las ovejas que exportamos, contribuyendo así a subir el precio de la carne.

"Siempre que los países sufren por algún tipo de catástrofe natural hay un mecanismo de solidaridad, pero en este caso el mecanismo de solidaridad funciona a través del mercado porque lo que hace es que suben los precios en Marruecos. Esto hace que parte de nuestra producción vaya a venderse ahí porque es más cara", explica el economista Miguel Sebastián.

Fermín Gorraiz, presidente del sindicato agroganadero EHNE-Nafarroa, señala que "lo que tira fuerte" son los países árabes.

Fermín es ganadero de vacas y nos confirma que las exportaciones de ganado bovino, como ocurre con las ovejas, también influyen decisivamente en la subida del precio de la carne aquí, en nuestras carnicerías.

Esto influye a subir el precio de los filetes. "A corto plazo estamos ganando dinero, a largo plazo no es bueno porque el consumo interno lo estamos perdiendo. Si un país quiere funcionar, tiene que ser primero el consumo interno", asegura Fermín.

Esto influye a subir el precio de los filetes. "A corto plazo estamos ganando dinero, a largo plazo no es bueno porque el consumo interno lo estamos perdiendo. Si un país quiere funcionar, tiene que ser primero el consumo interno", asegura Fermín.

Este ganadero destaca que para fomentar el consumo interno hay que tener unos precios que sean accesibles para la mayoría de los consumidores.

