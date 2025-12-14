Comprueba los 5 resultados del Triplex de la ONCE de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

Estos son los últimos números premiados del Triplex de la ONCE de la semana: resultado de los sorteos del domingo

La ONCE celebra otros cinco sorteos este domingo gracias a su Triplex. Descubre qué números de tres cifras son los ganadores de hoy.

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este domingo 14 de diciembre, como ocurrió con el sorteo del Triplex este sábado. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).