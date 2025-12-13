Ahora

Ramoncín asegura que Sumar se está "achicharrando" con sus advertencias al Gobierno: "Les va a costar muy caro"

El colaborador ha asegurado que "en primavera debería de haber elecciones" en España y ha recordado al PP que tiene la opción de la moción de censura.

Ramoncín asegura que Sumar se está "achicharrando" con sus advertencias al Gobierno: "Les va a costar muy caro"

Ramoncín ha analizado la actualidad política en laSexta Xplica y ha vuelto a reiterar que "en primavera debería haber elecciones en este país".

"El presidente tiene un poder que es el de convocar él las elecciones. ¿Qué ocurre? El PP dice que hay que convocar elecciones. Si las encuestas dicen que vas a perder, no las pedirías. Pero les queda otra cosa, la moción de censura", ha comentado el colaborador.

Ha recordado a Alberto Núñez Feijóo que tiene que "llegar al parlamento y explicar a los ciudadanos lo que vas a hacer" y no solo señalar al PSOE aunque tenga "razón en muchos casos".

Por otro lado, Ramoncín también ha valorado el ultimátum de Yolanda Díaz al Gobierno: "Creo que Sumar se está achicharrando con esto, le va a costar muy caro porque se supone que está a la izquierda del PSOE y que tiene que ver con la unidad de la izquierda y la unidad no se ve muy sencilla".

