Joan Baldoví pide a Sánchez "espabilar" y decir "qué quiere hacer" para el resto de la legislatura: "Resistir por resistir no"

El miembro de Compromís ha desvelado que se levanta "desolado" cada mañana cuando ve un nuevo escándalo alrededor del PSOE "sea de corrupción o de acoso".

Joan Baldoví (Compromís) ha compartido la visión de Susana Díaz sobre el estado de ánimo en el que se encuentra mientras siguen saliendo escándalos alrededor del PSOE.

El miembro de Compromís ha desvelado cómo está viviendo las noticias de esta semana, como la detención de Leire Díez o las nuevas denuncias por acoso a figuras socialistas: "Muchas mañanas me levanto desolado cuando veo otro caso, sea de corrupción o de acoso a una mujer. Estamos desolados".

Al respecto del presidente del Gobierno, Baldoví ha sido claro: "O Pedro Sánchez espabila y dice qué quiere hacer en el año y medio de legislatura. Resistir por resistir no, resistir para esto; Que de explicaciones, que salga. La gente quiere oír al máximo responsable".

El político valenciano ha señalado que el líder del Ejecutivo tiene que "decir algo" sobre sus planes en lo que queda de legislatura como aclarar si va a prorrogar los contratos de alquiler que vencen a finales de este año.

