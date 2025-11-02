La presidenta de Amama responde al portavoz del PP en el Parlamento andaluz: "Un fracaso es lo que han hecho ellos con la sanidad pública"

Ángela Claverol denunció en laSexta Xplica que "lo único que han conseguido es destrozar la sanidad pública, generar miedo y desconfianza, tener mujeres con cánceres avanzados y tener mujeres metastásicas y mujeres muertas".

José Yélamo habló en laSexta Xplica de la manifestación del pasado domingo por la gestión de los cribados en la puerta del Palacio San Telmo y expresó que le llama la atención que, por una parte, el presidente de la Junta de Andalucía tiene buenas palabras hacia ellas, pero "el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía dijo ese mismo día que había sido un fracaso".

"Un fracaso es lo que han hecho ellos con la sanidad pública andaluza, eso sí es un puñetero fracaso, porque lo único que han conseguido es destrozar la sanidad pública, generar miedo, generar desconfianza, tener mujeres con cánceres avanzados y tener mujeres metastásicas y mujeres muertas", respondió de forma tajante Ángela Claverol, presidenta de Amama, a lo que añadió que "eso sí que es un fracaso de la sanidad pública".

En este sentido, Claverol criticó que "tienen a los médicos machacados" y a ellas "afectadas". "Toda la población nos apoya para que hablemos, todas las mareas y sindicatos. ¿Es que nos quiere todo el mundo menos ellos?", se preguntó, tras lo que lamentó que es "penoso ver cómo están los médicos".

En lo referente a la reunión que tuvieron esta semana con el consejero de Salud, Claverol contó que no recibieron una respuesta de lo que ha pasado con los cribados, pese a que lo preguntó "varias veces". "De hecho, antes de irme le dije que me iba sin que me respondiera qué había pasado y me dio a entender que él creía que los jefes de servicio se habían organizado entre ellos y habían tomado una decisión, pero luego se puso a hablar de otras cosas", reveló.

Además, la presidenta de Amama denunció que en un medio de comunicación se metieran con su hija. "Mi hija es trabajadora social y trabaja en Amama porque ha vivido mi cáncer, porque los trabajadores sociales de vocación y las personas que se meten a trabajo social es porque viven una realidad horrible en su casa y tienen vocación de ayudar y la trabajadora social de Amama va donde haya subvención", defendió, tras lo que manifestó que "Amama tiene subvenciones del PP, del PSOE y de cualquiera que lance una subvención y se pueda echar".

Así, criticó que "están haciendo un uso torticero de las redes sociales de Amama". "Cuando mandaba el PSOE, nosotros nos hicimos fotos con los del PSOE porque nos ayudaban y ahora que manda el PP, yo tengo fotos con el Ayuntamiento de Sevilla, con su alcalde, con Silvia Pozo de Salud", expresó, al tiempo que destacó que el Ayuntamiento de Sevilla "concedió esas subvenciones, per las tiene atascadas", por lo que no las han recibido.

Sobre el motivo que puede llevar a la Junta a "no decir la verdad" sobre qué ocurrió con los cribados, Ángela Claverol dijo que ella piensa que esto "se les ha hecho bola y ya no van ni para adelante ni para atrás".

En este punto, quiso destacar "una cosa muy bonita que ha pasado en Amama". "Hay un grupo de 10 o 12 afectadas del cribado que, como nosotros no damos abasto, ellas están atendiendo los teléfonos para otras afectadas. Es muy bonito porque aún siendo afectada del cribado, teniendo cáncer, soy capaz de seguir ayudando", expresó.

"Yo creo que el ejemplo que están dando todas las mujeres que trabajan en Amama es machácame, que me da igual, lance infundios, que me da igual, haz lo que te dé la gana, que me da igual, porque yo creo que no hay nada más rastrero que meterse con las propias víctimas", concluyó.

