Ahora

Por su gestión de la DANA

Chapu Apaolaza: "Es insostenible mantener a Mazón en el cargo y que viera el vídeo de Utiel es el último clavo en su ataúd político"

El periodista de 'ABC' afirmó en laSexta Xplica que Mazón "prefiere una salida más limpia con el adelanto electoral, pero Génova teme perder el poder en Valencia".

Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza afirmó en laSexta Xplica que Carlos Mazón "prefiere una salida más limpia, que sería la del adelanto electoral, pero Génova teme perder el poder en Valencia", tras lo que habló del "problema de elegir un sucesor".

"Está María José Catalá, lo cual supondría perder su dominio de la alcaldía de la ciudad de Valencia y, por otra parte, está el poder del partido valenciano, que es muy complejo, donde están los presidentes provinciales, que no quieren quieren a Catalá y quieren a Vicente Mompó, que fue el que en el momento del Cecopi dijo aquello de 'Mandar el mensaje de una puñetera vez', y es un tipo que tiene bastante crédito ahora mismo en Valencia", apuntó el periodista de 'ABC'.

Así, Apaolaza expresó que "pese a que creo que el Partido Socialista ha intentado patrimonializar el dolor de las víctimas", considera "insostenible desde el primer momento el mantenerse Mazón en el cargo". "El vídeo que le enseñó Vilaplana de lo que sucedió en Utiel me parece que es el último clavo en su ataúd político. Es insostenible", concluyó el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Carlos Mazón se plantea dimitir como president anunciando elecciones a la Generalitat
  2. Víctimas de la DANA se reafirman en que Mazón "va a caer": "Sigue mintiendo, no estaba donde tenía que estar"
  3. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  4. El desgarrador testimonio de Anabel, afectada por los cribados: "Me han robado una teta; estoy muerta en vida"
  5. 'El Niño Juan' sí era el secuestrado de Carabanchel: el conocido alunicero ya ha sido liberado
  6. Diez heridos, nueve graves, tras un apuñalamiento múltiple en un tren en el norte de Londres