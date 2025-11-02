Chapu Apaolaza: "Es insostenible mantener a Mazón en el cargo y que viera el vídeo de Utiel es el último clavo en su ataúd político"

El periodista de 'ABC' afirmó en laSexta Xplica que Mazón "prefiere una salida más limpia con el adelanto electoral, pero Génova teme perder el poder en Valencia".

Chapu Apaolaza afirmó en laSexta Xplica que Carlos Mazón "prefiere una salida más limpia, que sería la del adelanto electoral, pero Génova teme perder el poder en Valencia", tras lo que habló del "problema de elegir un sucesor".

"Está María José Catalá, lo cual supondría perder su dominio de la alcaldía de la ciudad de Valencia y, por otra parte, está el poder del partido valenciano, que es muy complejo, donde están los presidentes provinciales, que no quieren quieren a Catalá y quieren a Vicente Mompó, que fue el que en el momento del Cecopi dijo aquello de 'Mandar el mensaje de una puñetera vez', y es un tipo que tiene bastante crédito ahora mismo en Valencia", apuntó el periodista de 'ABC'.

Así, Apaolaza expresó que "pese a que creo que el Partido Socialista ha intentado patrimonializar el dolor de las víctimas", considera "insostenible desde el primer momento el mantenerse Mazón en el cargo". "El vídeo que le enseñó Vilaplana de lo que sucedió en Utiel me parece que es el último clavo en su ataúd político. Es insostenible", concluyó el periodista.

