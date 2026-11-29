María Llapart cuestiona si el viaje de Feijóo a Ceuta durante la jornada de reflexión puede considerarse un acto político y señala que las imágenes difundidas recuerdan más a un día de campaña que a una jornada de descanso.

"La jornada electoral de reflexión está absolutamente tasada por la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General)", recuerda María Llapart en laSexta Xplica antes de pasar a analizar el polémico viaje de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta este sábado.

La periodista menciona además un artículo específico, el 53, el que prohíbe a los candidatos realizar cualquier tipo de acto político o propaganda que pueda influir en los ciudadanos. Por ello, cree que la pregunta es, al menos, "pertinente": "¿El viaje de Feijóo a Ceuta en jornada de reflexión es un acto político al margen de que haya celebrado mitin o no?".

Para Llapart, las imágenes publicadas por 'El Faro de Ceuta' son "sorprendentes porque nunca las habíamos visto en un candidato en la historia de la democracia": "Habitualmente hacen deporte, pasean al perro o comen churros con su familia".

"Pero Ceuta en esta campaña ha tenido una gran carga política. Tiene mucho simbolismo para la derecha y para esa salida de Sánchez que ellos desean", comenta, para después insistir en que las imágenes del viaje "recuerdan a un día de campaña".

*Vuelve a ver este programa de laSexta Xplica en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido