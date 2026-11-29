¿Qué ha dicho? El candidato del PP a las elecciones generales avanza que irá a Ceuta "las veces que considere oportuno" tras su visita a la ciudad autónoma este sábado, en plena jornada de reflexión.

Alberto Núñez Feijóo defendió su visita a Ceuta durante la jornada de reflexión, donde se reunió con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Feijóo cuestionó si es sorprendente que un español visite una ciudad española para cumplir compromisos, destacando que seguirá visitando Ceuta cuando lo considere oportuno. Acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó su gratitud por una "campaña magnífica" y por la confianza de su partido y los ciudadanos. Feijóo instó a los españoles a no votar con miedo, ya que los resultados podrían marcar un cambio significativo en la política española para la próxima década.

Alberto Núñez Feijóo defiende haber visitado Ceuta durante la jornada de reflexión y haberse visto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

"¿Qué les parece a ustedes mejor? ¿Que me pueda tomar ayer unas cañas con el alcalde de Madrid o con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta? ¿Les parece sorprendente que un español vaya a una ciudad española para cumplir, por cierto, un compromiso con el presidente de esa ciudad, para visitarle, darle un abrazo y volver a mi casa?", ha preguntado Feijóo a los medios de comunicación que han acudido a cubrir el momento en el que ejercía su derecho al voto este domingo al colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso.

Feijóo dice "sentir mucho" a quien no le guste que vaya a Ceuta, apostillando acto seguido: "Iré a Ceuta todas las veces que considere oportuno". Junto a Feijóo ha estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Previamente, Feijóo ha agradecido haber vivido una "campaña magnífica" y ha destacado que España es "el mejor país del mundo". "Quiero decirle a todos los ciudadanos, sin conocer obviamente qué es lo que va a ocurrir esta noche, que le doy las gracias por su confianza. Gracias por tener la oportunidad de ser candidato por segunda vez a la presidencia del Gobierno. Gracias a mi partido por confiar en mí. Y también gracias a todos ustedes por la cordialidad de los medios de comunicación que me han acompañado durante este tiempo, por la cordialidad, la hospitalidad y también la comprensión que han tenido conmigo durante todo el tiempo", ha agregado.

El candidato de los 'populares' a la presidencia del Gobierno ha repetido en varias ocasiones que los españoles "no voten con miedo" en las elecciones que se celebran este domingo, unos comicios que creen que marcarán "el futuro y la orientación de España no solo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década". "Puede haber un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales", pronostica Feijóo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido